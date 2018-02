El II Festival 'Jerez, Gran Reserva' rendirá honores a Pansequito

La segunda edición del festival de flamenco ‘Jerez, Gran Reserva’ rendirá honores al cantaor linense Pansequito. Será el día 7 de julio de 2018 en la plaza de Toros de Jerez, con un elenco de primer nivel conformado por los siguientes artistas al cante:

Pansequito

Aurora Vargas

Rancapino Chico

Pedro "El Granaíno"

´María Terremoto

Luis Moneo

Perico y José Pañero

José Mijita

Lela Soto

Del toque de las guitarras se encargarán:

Manuel Valencia

Miguel Salado

Domingo Rubichi

Juan M. Moneo

Nono Jero

Pansequito, el artista de La Línea de la Concepción con más de sesenta años de trayectoria profesional, se ha mostrado agradecido con Jerez. El cantaor "no esperaba este homenaje" en una ciudad "de referencia y que ha dado tantas cosas al flamenco", a la que además le unen lazos desde su infancia: "Mi padre siempre estaba en Jerez y paraba en La Moderna, entonces yo me escapaba desde El Puerto y me venía hasta aquí".

Durante la presentación, José Luis Lara, promotor del evento, ha querido hacer hincapié en la importancia que tendrá el sonido en el certamen, asegurando que contarán con el mejor equipo posible y un ingeniero profesional que efectuará previamente un estudio acústico pormenorizado.

En el espectáculo tampoco faltará el taconeo con 'El Baile en la Memoria'. En esta obra el baile será cosa de Manuela Carpio, Gema Moneo, La Yoya, La Curra, Diego de La Margara, Enrique Pantoja, Fernando Jiménez y Manuel A. Heredia. En esta ocasón, el cante saldrá de las gargantas de Remedios Reyes, El Quini, Juan Lara, El Purili, Juan de Mateo y Juanillorro.

La edición de 2017 del festival 'Jerez, Gran Reserva', que estuvo dedicada al guitarrista Moraíto, fue todo un éxito. Con una afluencia de público de 3.600 personas, se afianzó como el segundo espectáculo flamenco con mejor dato de aforo en toda España, sólo superado por el homenaje a Remedios Amaya que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Sevilla.