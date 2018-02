Lola Herrera: "No me gusta madrugar, soy más de trasnochar"

Hacía tiempo que Lola Herrera no venía por León. Tras años de ausencia, regresa a la escena leonesa con 'La Velocidad del Otoño', en la que comparte escenario con Juanjo Artero para dar vida a Alejandra, un artista de 79 años de edad que se enfrenta a su familia qué quiere decidir por ella el lugar en el que debe vivir. Un personaje en el que muchas personas, dice la gran dama del teatro español, se pueden ver reflejados: "Todos tenemos gente mayor alrededor. Parece que cuando llegas a viejo todo el mundo es dueño de tu vida menos tú; ser viejo es como no existir"

De momento Lola Herrera no piensa en jubilarse. Con más de 60 años sobre las tablas a sus espaldas ni se plantea bajarse de ellas. A pesar que durante los 80 y 90 compaginó las giras teatrales con un fructífera carrera en la pequeña pantalla, ahora descarta por completo volver a la televisión. "No me gustan los madrugones de los rodajes, soy una mujer más de trasnochar. Y el teatro es mi gran pasión"