Más de 100 trabajadores sin cobrar la nómina de una empresa reincidente

Son Mari Ángeles, Giovanny, Lola, Vicky, Josefa, Ramona y así hasta alrededor de 140 trabajadores que limpian los edificios municipales de la Junta de Distrito de Puente de Vallecas (colegios, centros culturales, centros deportivos...) y que no han recibido todas sus nóminas desde que en diciembre la empresa Limpiezas Arroyomolinos se hizo con la concesión del servicio.

"Tengo a mi hija separada con dos hijos y estamos las dos en la misma empresa", "somos dos hermanas y en mi casa no entra ningún sueldo, "trabajadoras y que tengamos que irnos a comer a un centro social", "mi marido está de baja y cobra 600 euros", son algunos de los testimonios de estas trabajadoras sin salario.

Los antecedentes de esta empresa señalaban a ese misma actuación. En Arroyomolinos también empezó a deber nóminas a las trabajadoras de los edificios públicos y el Ayuntamiento, según fuentes del equipo de Gobierno, terminó por acelerar el trámite para rescindir sus servicios.

En Fuenlabrada sucede lo mismo. Las limpiadoras de los polideportivos municipales ven como se acumulan sus salarios sin pagar (entre cuatro y cinco meses) y fuentes del Consistorio reconocen que están esperando a que acabe el contrato a finales de febrero para poner a otra empresa.

Y, ¿qué ha pasado en Puente de Vallecas? La empresa Limpiezas Arroyomolinos se hizo con la concesión el 1 de diciembre pero ya las nóminas de ese mes no fueron con las cantidades que les correspondían a los trabajadores. Y, en enero, las nóminas directamente no se han pagado.

Fuentes de la Junta aseguran que esta empresa tiene una deuda con la Seguridad Social de 112 mil euros y que están trabajando para denunciar a la empresa por varios incumplimientos. "Es un incumplimiento no pagar los salarios, que no estén prestando las horas pactadas, que no tengan el uniforme que tienen que tener para prestar el servicio los trabajadores. Estamos analizando los incumplimientos", señala el concejal del distrito, Francisco Pérez, quien también señala que han pedido la intervención de la Inspección de Trabajo porque esta empresa ha cambiado su nombre a Anglón Servicios Integrales.

La plantilla de trabajadores anuncia que va a iniciar movilizaciones y que no descartan hacer una huelga si la empresa sigue sin pagarles sus nóminas.

Este emisora ha intentado contactar con la empresa Limpiezas Arroyomolinos, ahora Anglón Servicios Integrales, sin recibir respuesta por correo electrónico y sin que sus números de teléfono estén operativos. Tanto en el Ayuntamiento de Arroyomolinos como en el de Fuenlabrada y ahora en la Junta de Distrito de Puente de Vallecas tuvieron y tienen problemas para recibir respuestas de esta empresa, incluso, vía burofax.

