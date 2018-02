Roger Fornals: "No defendemos absolutamente nada"

Roger Fornals, jugador del Iberostar Palma, ha sido más que autocrítico. Ha dicho las cosas tal cual las ve y sin filtros. La mala racha y la mala situación del equipo mallorquín -va colista de la LEB Oro y suma conco derrotas seguidas- es, según Fornals, la situación "más complicada de lo que llevamos de temporada".

"Solo nosotros, trabajando mucho, podemos sacar esta situación adelante. Hay que espabilar", explica Fornals. El jugador del Iberostar Palma reconoce que no es normal terminar cada partido encajando 80 puntos o más: "No defendemos absolutamente nada". Para remediar está situación en cuanto al hecho de encajar tantos puntos, Roger propone la dureza: "La clave de esta liga es la defensa. Félix nos da la táctica buena y no la usamos. Hay que espabilar y aplicar dureza. En el uno contra uno no pueden pasar, tenemos cinco faltas cada uno".

También indica que para él, el partido ante el TAU Castellón, fue el peor partido de lo que llevan de temporada: "Íbamos bien, nos hacen un parcial donde se ponen ocho arriba y ya lo dábamos por perdido". Fornals admite que el equipo tiene un problema mental que hay que arreglar cuanto antes: "Nos tenemos que mirar a nosotros mismo, da igual a quién tendremos delante, no hay otra, hay que ganar sí o sí".