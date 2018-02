Éxito con lo mejor del Marketing digital de la mano de ENAE

ENAE Business School celebró en la Facultad de Ciencias del Trabajo, junto al edificio de ENAE en el Campus Universitario de Espinardo, la segunda edición del Congreso de Marketing Digital EN@E Digital Meeting, un evento en donde el visitante pudo conocer las últimas novedades, tendencias e innovación en Publicidad Digital, Estrategias Online, Posicionamiento en Buscadores (SEO), y Analítica Digital.

Felipe Gómez-Pallete, uno de los mejores expertos en Shopify España, con 15 años de experiencia como consultor internacional de negocios y tecnología, ecommerce, desarrollo de marketing off&online y negocios internacionales, y profesor de ENAE Business School, presentaba “La revolución del comercio con Shopify”, “Una herramienta revolucionaria que capacita y permite competir en mercado con los más grandes actores y cadenas comerciales” aseguró Felipe Gómez.

Mai Molina, Top Contributor en la Comunidad Oficial de AdWords, PPC Specialist en Intercom, Yandex Expert, Bings Ads Certified, Google Adwords Certified y Google Analytics Certified y también profesora de ENAE Business School, impartió su clase magistral “Errores que no debes cometer en Facebook Ads” donde la docente destacó los errores que generalmente los profesionales y emprendedores suelen cometer en este famoso sistema publicitario de Facebook, errores en la configuración de las campañas como la definición de la audiencia, la redacción de los anuncios y errores de optimización.

Tras dos horas de intensas ponencias por su calidad y cantidad de contenido, el visitante tuvo la oportunidad de compartir networking con el resto de los congresistas, en la terraza de la facultad de Ciencias del Trabajo y bajo un buen clima que acompañaba al congreso. Sin duda un evento perfectamente estructurado y bien organizado que facilitó a los asistentes disfrutar al mismo tiempo que servía de punto de encuentro con entusiastas y profesionales del Marketing Digital así como pymes, uno de los grandes objetivos del Congreso.

Guillermo Peciña Salinero, especialista SEO & SEM en el Grupo Hawkers, una de las startups españolas con mayor crecimiento, participó con la ponencia “Google Shopping: Calidad, Optimización y Novedades”. Guillermo manifestó que “Va a depender de la plataforma, su ecosistema de shopping y optimización de las bases de datos, la calidad final, el resultado final y el impacto a los usuarios y por tanto nuestra rentabilidad”.

Seguidamente, Jorge Arias Izquierdo, Google Regional Trainer de Google Shopping, Top Contributor en la Comunidad Oficial de Google España y Latinoamérica, habló a los asistentes sobre la “Publicidad Digital para Ecommerce”, todas las novedades “el comercio electrónico va a cambiar la forma de vender a nuestros clientes y las relaciones con ellos” señaló Jorge.

Trending Topic

El éxito y la repercusión del congreso EN@E Digital Meeting se vio reflejado por el hecho de que, en diversos momentos del día, fue trending topic en Twitter, tanto a nivel nacional como en Murcia con el hashtag #enaedm.

En la jornada de tarde, el primero en tomar la palabra fue Antonio Torres, Director de Soporte Especializado de ProfesionalHosting, programador con más de 8 años de experiencia, especializado en diferentes CMS (WordPress, Prestashop...), con la ponencia “Optimiza el SEO de tu Wordpress”. La ponencia más técnica de la jornada se centró en como optimizar el SEO de una web bajo la plataforma Wordpress usando plugins como Yoast, All in one SEO, SEO Ultimate, etc., comentando cómo configurar el archivo robots.txt y las nuevas tecnologías como PWA, AMP, técnicas WPO y otros plugins de wordpress como Yuzo.

Y llegó el turno del Responsable de Analítica Digital, Inteligencia de Negocio y Mercado en RTVE y profesor de ENAE, Carlos Martín Lebrón, quien destacó la importancia de los datos la figura del analista de datos y qué preguntas debe hacerse un analista, “al final, todo se basa en los datos” dijo Carlos, quien dejó una frase muy descriptiva: “En la web como en el mar, no todo es navegar”.

Y de cierre, dos intervenciones magistrales. Comenzó la primera de ellas, “Factores que hacen que una estrategia SEO funcione” de Daniel García la Torre, Country Manager de Sistrix para España, ponencia en la que Daniel focalizó los factores básicos del SEO según Google, comentando que se siguen cometiendo los mismos errores. Destacó las falsas creencias así como la forma de comenzar para poder tener una buena estrategia SEO y un buen posicionamiento.

Para finalizar el Congreso, le tocó el turno de intervenciones a una persona muy esperada por los asistentes, el que probablemente sea el murciano más destacado en el panorama del marketing digital, el gran Sico de Andrés, profesional con más de 15 años de experiencia, autor del libro "Quiero que mi empresa salga en Google" con más de 10.000 ejemplares vendidos, formador, speaker y organizador de uno de los mejores Congresos de Marketing Online, el SEonthebeach. Sico impartió una clase magistral sobre “La afinidad, un factor vital en la nueva era del Linkbuilding”, o “la importancia de la afinidad o “Link Affinity” entre dos sitios a la hora de conseguir enlaces hacia tu web” según el propio Sico, realizando un ejercicio práctico de cómo llevar a cabo una estrategia de Linkbuilding con un proceso simplificado.

El Congreso fue patrocinado por la empresa española con sede en Almería, Profesional Hosting, proveedora de servidores y hosting webs para pymes y profesionales, y por la alemana Sistrix, compañía tecnológica líder y desarrolladora de uno de los paquetes de software de gestión de marketing digital más conocidos por los profesionales.

El asistente tuvo la gran oportunidad de disfrutar de la gran calidad de las ponencias, compartir networking, momentos y experiencias con grandes profesionales del sector, las últimas novedades y conocer de cerca a los conferenciantes, algunos de los cuales forman parte del profesorado en diversos programas de formación presencial en marketing digital, que se imparte en la Escuela de Negocios ENAE Business School.

El próximo 2 de marzo y a lo largo de 11 semanas se impartirá el Programa Ejecutivo en Marketing Digital en las instalaciones de ENAE, adscrita a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena y por cuyas aulas ya han pasado 18.000 alumnos.