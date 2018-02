Los vendedores ambulantes "no están por la labor" de que se elimine un día de mercadillo en Palencia

El portavoz de los vendedores ambulantes de Palencia capital, Enrique Lozano, considera que eliminar uno de los tres días de mercadillo que se llevan a cabo en la ciudad no contribuirá a solucionar la crisis que padece el comercio palentino. Cabe recordar que se están escuchando voces que piden que se pase de tres a dos días de mercadillos semanales y que hablan de "competencia desleal" con el comercio tradicional palentino.

Lozano dice que habla a título particular y que los vendedores tienen pendiente una reunión con el Ayuntamiento. A renglón seguido, remarca que "no está por la labor de eliminar un día de mercadillo". Y es que entiende que esa no es la solución para el comercio palentino. Ha sido la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales la que ha planteado eliminar un día de mercadillo, propuesta que también se incluyó en una lluvia de ideas en las redes promovida por un grupo de jóvenes empresarios. El portavoz de los vendedores ambulantes recuerda que los mercadillos también atraviesan por momentos difíciles y que el problema radica en los bajos sueldos que se cobran en la actualidad.