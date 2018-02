Mendilibar espera "al mejor Barça" en Ipurua

José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, ha hablado sobre la visita del Barcelona a Ipurua, partido para el que recupera a Pedro León y Paula Oliveira, que tienen el alta médica y han entrado en la lista de 22 convocados.

-Llegan bien. "Las sensaciones son buenas, estamos en uno de nuestros mejores momentos y llevamos así un par de meses jugando bastante bien y con buenos resultados. Sabemos lo que tenemos enfrente. Haciendo las cosas muy bien nosotros, vamos a depender de lo que hagan ellos”.

-Dependes del Barcelona. “Ellos son muy buenos, uno de los mejores equipos, con muy buenos futbolistas y con un grandísimo entrenador. Al final, por muy buen partido que hagas tú, si ellos tienen el día y aciertan, es muy difícil hacerles nada. Vamos a pensar en nosotros, intentar jugar a lo que jugamos normalmente y a partir de ahí ver si tenemos opciones de poder ganar”.

-Idea juego. “A mí ni me importan los sistemas sino la idea. Esa idea la tenemos y ahora estamos a gusto con ella, sin depender de los jugadores que vayan a jugar o del sistema que vayamos a poner. Los sistemas van cambiando según va transcurriendo el partido”.

-No se despistarán con la Champions. “Seguro que vienen a ganar, no sé con qué jugadores, pero no nos van a regalar nada y en la convocatoria van a entrar los mejores en este momento. Tienen partido de Champions pero ahora mismo el míster hará hincapié en que piensen solo en el partido de Ipurua. Los grandes van a jugar”.