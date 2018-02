2 heridos graves en el carnaval de Tolosa

El carnaval de Tolosa ha concluido tras seis días intensos de alegría, ingenio, y originalidad. Este pueblo echa el cierra hasta el año que viene. Ahora toca hacer balance, y es que no todo han sido risas, este año las fiestas se han visto enturbiadas por dos heridos graves. La madrugada del jueves al viernes un menor tolosarra de 16 años fue golpeado repetidamente en un local por dos hombres y dos mujeres. El ataque culminó con un botellazo en el cráneo. Ahora mismo se encuentra en "coma inducido" en el hospital Donostia. Los agresores han sido detenidos y han pasado a diposición judicial.

El segundo caso, ocurría el domingo, una botella impactaba sobre la cara de un joven bilbaíno, que requería 22 puntos de sutura. Su madre, Agurtzane, contaba en Hoy por Hoy Bilbao como se sucedieron los hechos: "Estaban en la fiesta con unos amigos, de repente apareció una botella volando por los aires y le impactó en la cara, en el momento no sintió nada, pero a los pocos segundos notó como le corría la sangre por el rostro". La madre ha hablado con los municipales de Tolosa y con la Ertzaintza, pero desde los cuerpos policiales no se ha abierto ningún tipo de investigación. "Si los hechos ocurridos hubieran tenido otro tipo de desenlace, se hubiera actuado de otra forma, por eso pido que se abra, porque aunque se esté de fiesta no todo vale", ha explicado la madre.

Desde el Ayuntamiento de Tolosa siguen recabando información y por ahora, no han querido hacer ningún tipo de declaración.