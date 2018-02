Enrique Ramos: "El informe de AVC no es más que una opnión"

A dos semanas para la aprobación de la ordenanza sobre los apartamentos turísticos, sigue la polémica en San Sebastián. Las asociaciones del sector piden al consistorio que rectifique y hasta la Autoridad Vasca de la Competencia le insta a que la flexibilice. Ayer el alcalde, Eneko Goia, ya dijo que no tenía "miedo" de que llevará la norma a los tribunales. Hoy ha hablado el concejal de urbanismo, Enrique Ramos, en Hoy por hoy San Sebastian: "Todos somos conscientes de que si cumpliéramos a rajatabla lo que pide la Autoridad Vasca de la Competencia al día siguiente no es que tuviéramos mil pisos turísticos en San Sebastián, es que tendríamos 4.000. Entonces se desplazaría la figura del alquiler y la regulación, y esto no puede ser".

Ramos añadía que seguirán adelante con la normativa, en la que ya adelantaba no habrá modificaciones sustanciales. También sigue la configuración del primer Plan Estratégico de Vivienda de la ciudad. Pero lo que no se va a llevar a cabo en los plazos previstos, es la remodelación del viaducto de Iztueta: "Nos hemos encontrado con un obstáculo que requiere un permiso específico de ADIF, estamos a la espera de qué nos digan qué técnicas tenemos que añadir porque por ahí pasa el tren de alta velocidad".