Clamor en el Parlamento andaluz contra el peaje de la AP-4

El Gobierno andaluz estudia recurrir ante los tribunales la última prórroga que se firmó del peaje de la AP4 Sevilla-Cádiz y que extiende la concesión a 50 años, y pedirá la devolución a la Junta de los 100 millones que ha aportado desde el 2005 en la liberalización del tramo entre Puerto Real y Jerez.

Además, el gobierno de Díaz exige la eliminación del peaje de forma "inmediata y definitiva". El mismo trato, dijo el consejero Felipe López ante el pleno del Parlamento andaluz, que el gobierno de Rajoy ha dado a Galicia. López ha criticado que "se discrimine de esta forma" a la comunidad frente a otros territorios y ha defendido que "no hay ni un solo argumento, ni un gramo de racionalidad del que pueda colgarse la negativa del Gobierno a levantar de forma inmediata el peaje".

Además, el consejero considera que no tiene "ningún sentido" que en un eje de comunicación de competencia exclusiva del Estado se pueda plantear como alternativa una fórmula mixta con la Junta para compartir los costes de explotación.

Los populares defienden que el gobierno de Rajoy ya ha dejado claro que no habrá peaje cuando acabe 2019. Su portavoz Juan Bueno critió la hipocresia del PSOE en este asunto. "Eso se va a cumplir y, si ustedes desconfían, es porque están acostumbrados a no cumplir lo que prometen, pero ese no es nuestro caso", dijo Bueno.

El resto de grupos pidió también el fin del peaje y el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, aprovechó para desmarcarse del PSOE al recordar que el gobierno de Rodríguez Zapatero podría haber actuado en los años de bonanza económica y no lo hizo.

"Esto se está tratando desde un punto de vista partidista, un tema más para confrontar entre los rojos y los azules", ha asegurado Romero.