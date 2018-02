Archivada la causa contra el obispo de Cádiz en los ERE

La jueza Núñez ha archivado la investigación al obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, por la ayuda de 300.000 euros que recibió de la partida de los ERE para un geriátrico. "Más que delincuentes podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación", dice el auto ya que “ninguna responsabilidad penal puede tener el ciudadano” que solicita una subvención o ayuda y que, “bajo el principio de confianza en nuestras instituciones, asume la situación de sujeto en una relación jurídico-administrativa, ante una irregular actuación de la administración en el procedimiento de concesión”.

La magistrada archiva también,por segunda vez, la pieza separada por las ayudas a Azucareras Reunidas de Jaén, ya que “en el iter procedimental no se constata conducta alguna, ni de los representantes sindicales, ni de las personas que intervienen en nombre de la empresa, que pueda ser constitutiva de ilícito penal alguno”. Además los representantes sindicales y los ciudadanos, en la gestión y solicitud de las ayudas públicas, se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones”, señala la jueza. El auto explica que las ayudas “se solicitan porque se consideran justas y adecuadas, con una finalidad lícita, facilitar la prejubilación de trabajadores de un sector en crisis, abocados al paro y con enorme dificultad para encontrar nuevo trabajo en otro sector debido a su edad, 50 años”. Para la jueza tampoco cabe la menor duda de que Azucareras Reunidas destina las ayudas a la finalidad para la cual se solicitan, siendo los efectivos y reales beneficiarios de las mismas los trabajadores de entre 50 y 54 años, y no la empresa, quien nunca hubiera financiado la prejubilación de los mismos si no es por la ayuda recibida de las administraciones públicas”.