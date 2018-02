No se pierde la esperanza de conseguir la línea Baza-Caparacena –La Ribina

El PP ha rechazado en el senado la inclusión del Eje Baza-Caparacena-La Ribina en la planificación eléctrica nacional 2015-2020, que afecta directamente al futuro y al desarrollo de determinados territorios de las provincias de Almería, Granada y Jaén, en este último caso a los municipios de Pozo Alcón, Quesada, Huesa, Hinojares y Larva. La moción del PSOE fue tumbada por la mayoría absoluta del PP en la Comisión de Energía del Senado.

Este rechazo ha producido una gran indignación en los alcaldes de la comarca de Cazorla, que ven con decepción y frustración como se alejan las posibilidades de reflotar sus municipios cada vez con mayor tasa de desempleo y el consiguiente despoblamiento.

Proyectos que se ven una vez más sin esperanza y municipios abocados al desastre según ha manifestado un desolado alcalde de Huesa, Ángel Padilla “es un nuevo castigo para esta Provincia que no se entiende y que deja a esta zona desértica energéticamente”. Recordando que las empresas del sector tenían intención de invertir más de mil millones de euros en las tres provincias “que coinciden con la zona más árida de Andalucía y nuestros proyectos serán irrealizables y nos abocan al desastre y despoblación de nuestros territorios”, sentencia Padilla.

Y es que son muchos los proyectos que ser vería frustrados si esta línea eléctrica finalmente no sale adelante. Por ello y a pesar de que el senado haya rechazado le inclusión de esta línea se seguirá batallando como ha expresado el alcalde de Pozo Alcón, Iván Cruz aun hay un atisbo de esperanza con la reunión que los tres presidentes de las diputaciones de Granada, Almería y Jaén mantendrán con el Ministro de Industria, Energía y Turismo, Álvaro María Nadal, que accedió a reunirse con los tres responsables provinciales “tras la respuesta del Senado hemos visto la intención real del PP ante este proyecto, aunque nos traten en algunos lugares con muy buenas palabras, pero donde tiene la mayoría se ha visto claramente lo que quiere hacer”. Por ello dice confiar en la reunión que hay pendiente “no nos vamos a quedar de brazos cruzados y esperemos que el Gobierno al final rectifique y autorice dentro del plan pendiente de aprobarse la inclusión de esta línea tan fundamental para Granada, Almería y Jaén”. Añadiendo que no se puede permitir que eje eléctrico no se ejecute “porque eso supondría otros 10 años de espera y no estamos para esperar porque situación económica de nuestros pueblos está al límite”.

Al mismo tiempo, Iván Cruz dice no entender como hay responsables políticos del PP de esta zona que sigan defendiendo la postura del Gobierno “en algo que no entiende de colores políticos sino de las necesidades urgentes de estos territorios para poder subsistir”.

Parques eólicos en Pozo Alcón y Quesada además de necesidades energéticas para determinadas industrias que se implantarían en esta comarca serán irrealizables de no llevarse a cabo este proyecto energético