Bicis, passarel·les i progressia de saló

Bicis, passarel·les, cotxes i progressia de saló

A veure, senyor Grezzi i senyor alcalde. Puc entendre que qui sempre pot anar a la faena en bici, autobús o metro no pot entendre que hi ha gent no tan privilegiada que no ja en pobles, en pedanies i fins i tot en barris de la capital, necessiten el cotxe. No per res. No per plaer sinó per necessitat. Deuen anar a la faena i no tenen autobús, ni metro i la bicicleta no val perquè estan massa lluny o tenen por perquè encara hi ha massa cotxes. Qui no viu eixa situació no entén que mantindre cotxe és car i un mal de cap. Lloc d'aparcar, gastos... Vull dir, totes les mesures preses per l'ajuntament, passarel·les de l'avinguda del Cid incloses, estan molt bé però amb alternatives per tal de poder deixar el cotxe en casa. No adonar-se d'això converteix les seues mesures, senyor Grezzi i senyor alcalde, en mesures de "señoritos", "progres" però "señoritos" de la capi que no han entés la realitat de qui viu fora i treballa dins o simplement treballa quan el transport públic és quimera, que en València és quasi sempre.