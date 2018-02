Planazos para este fin de semana

1- MIRÓ en el IVAM

Joan Miró / IVAM

Esta semana se ha inaugurado una de las exposiciones más potentes previstas en la programación del IVAM. Se trata de la exposición "Joan Miró, orden y desorden". La exposición pretende mostrar la faceta más heterodoxa del artista a través de 200 obras entre pinturas, esculturas, dibujos, cerámicas, carteles y piezas vinculadas con las artes escénicas, procedentes de una quincena de instituciones nacionales e internacionales, como el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen Bormemisza y la Fundación Juan March de Madrid, entre todos. Se trata de la primera vez que podremos ver una exposición de estas caracteristicas sobre Miró

2- HUMANS FEST

Clausura / Humans Fest

Este fin de semana, dentro del marco del Festival de Derechos Humanos, Humans Fest, se celebra el Festival de Cine Africano-FCAT . Los pases serán en el MuVIM, Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat.

Sábado 17

> 18:00h Trop noire pour être française ? (¿Demasiado negra para ser francesa?)

Isabelle Boni-Claverie. 2015. Francia. Documental. 52’

Con la presencia de Gaetano Gualdo, jefe de actividades paralelas de FCAT

Domingo 18

>18:00h Félicité. Alain Gomis. Senegal| Francia | Alemania | Bélgica | Líbano. Ficción. 2017. 123’ Con la presencia de Gaetano Gualdo, jefe de actividades paralelas de FCAT

> 20:00h Presentación del proyecto ONE DAY YES Twashukuru School, Kenia!

- Proyección documental: “Porque un día los sueños se cumplen” realizado por Alma Studio Visual ( Maria Selva y Alfredo Giménez). - Concierto: Omar Islam Ali actuará en directo acompañado “Raíces Batucada” donde interpretará algunos de los temas de su repertorio musical swahili.

3- WORLD PRESS PHOTO.

World Press Photo / World press photo

Se trata de la exposición de fotoperiodismo más significativa y prestigiosa del mundo, que reúne los acontecimientos más importantes de 2016. La Fundación Chirivella Soriano y Doctornopo, con el apoyo de Fundación Banco Sabadell, organizan esta sexta edición de la muestra en la ciudad, que podrá visitarse hasta el 11 de marzo en el Palau Joan de Valeriola, sede de la Fundación Chirivella Soriano.

Bajo el lema “Crea Refugio”, esta edición va un paso más allá en su objetivo de sensibilizar y llamar a la reflexión del público sobre la situación de los refugiados y de los desplazamientos forzosos en todo el mundo, protagonistas de una parte fundamental de las obras del certamen. La organización renueva su colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado del País Valencià (CEAR PV) para impulsar una campaña de recogida de fondos con los que la organización espera contribuir a la acogida y la integración de personas refugiadas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y ahora están en nuestro país.

4- CARNAVAL

Diferentes citas tenemos para disfrutar este año de los carnavales en la ciudad de Valencia.

Carnaval / Gettyimages

Los días 16 y 17 de febrero se celebra el carnaval en Benimaclet 2018, organizado por la Asamblea de Vecinos del barrio, que cuenta con desfile y chocolatada para vecinos y curiosos que se quieran asomar.

Y el Domingo 18 a las 11 de la mañana , se celebra la segunda edición del Desfile Cabanyal-New Orlenas desde el Colegio Santiago Apóstol. Una de las citas incluidas en la programación de SMUR Cultural con actividades hasta el 25 de febrero.

El barrio del Cabanyal en Valencia se suma a la celebración carnavalesca con un desfile de carnaval organizado por la Sociedad Musical Unión de Pescadores que un año más centra la temática de la fiesta con New Orleans. Las calles del Cabanyal se llenarán de música, confeti, risas y color el próximo domingo 18 de febrero.Este carnaval en Valencia hará un guiño a uno de los carnavales más conocidos del planeta, el Mardi Gras; nombre que recibe el carnaval que se celebra en Nueva Orleans

5- THE HOLE ZERO

Este fin de semana aterriza en el Teatro Olympia de Valencia uno de los espectáculos más transgresores y divertidos del momento.

THE HOLE ZERO mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos: Deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja.

The Hole / The Hole

Una fiesta en la que todos participan y que en este show se vive al más puro estilo THE HOLE, con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas. La música se convierte también en un elemento indispensable dentro de THE HOLE ZERO, con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada.



THE HOLE ZERO es la precuela de la saga, que traslada al espectador al origen de THE HOLE. Importante: No es necesario haber visto THE HOLE ni THE HOLE 2 para disfrutar del nuevo espectáculo con Manu Badenes como maestro de ceremonias.

¡El finde que viene, mas!