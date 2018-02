Bárcenas: El PPCV contrató con Orange Market para actos del Congreso de 2008

Luis Bárcenas ha afirmado en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de Feria Valencia que el PP de la Comunitat se comprometió a pagar el alquiler de Feria Valencia para la celebración del congreso nacional del partido de junio de 2008 en el que Rajoy fue reelegido presidente, y que fue el PP valenciano el que quiso que el congreso se celebrara aquí, cosa no habitual.

Afirma Bárcenas que así se habló en una cena a la que asistieron Camps, Costa y Ángel Acebes, en la que el PP valenciano acordó que Orange Market se haría cargo de los actos lúdicos del Congreso, como el disparo de un castillo de fuegos artificiales.

Bárcenas ha afirmado que el PP nacional creía que Orange Market era una empresa de Álvaro Pérez, no de Francisco Correa, y que se creó a raíz de que Génova (Mariano Rajoy y Ángel Acebes en concreto) decidiera prohibir trabajar con Special Events, la empresa de Correa.

Bárcenas no ha querido hablar del la presunta financiación en B del PP. Preguntado en reiteradas ocasiones por su reunión con Costa, ha insistido en que el exsecretario general le advirtió de que se había hecho una propuesta para endosarle a varios empresarios las facturas de actos electorales del partido, no que se hiciera. Tampoco ha querido hablar de los famosos papeles de Bárcenas, en los que aparece el expresidente de Les Corts Juan Cotino. Respondía así a las preguntas del diputado socialista José Muñoz.

Por su parte, el diputado popular Fernando Pastor ha señalado que la comparecencia de Bárcenas nada tiene que ver con la comisión de investigación de Feria Valencia, sino que, dice, solo le han citado por ser quien es y para llamar la atención de los medios de comunicación.

Por su parte, la presidenta regional del PP, Isabel Bonig asegura no saber nada de las reuniones que se pudieran haber hecho cuando ella no era responsable del partido. Se ha vuelto a negar a hacer valoraciones sobre las declaraciones de acusados y de testigos, incluso la de hoy de Bárcenas en la Comisión parlamentaria, porque asegura que todos están inscritos en procesos judiciales, y no se debe valorar. Asegura Bonig que el PP ya ha asumido las actuaciones políticas que debía, y que cuando haya sentencias, el PP hablará:

Mientras, este jueves, en la Audiencia Nacional, directivos y empresarios del sector de la publicidad han testificado que fue Orange Market, la que encargó la campaña del PP de Valencia para las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Orange Market les contrató por un total de más de medio millón de euros para publicidad en vallas, autobuses, cabinas telefónicas y otros soportes.