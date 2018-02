Un hombre apuñala a una mujer en Peris y Valero

La Policía Nacional investiga las causas de esta agresión que ha tendio lugar en el qunto piso del número 182 de la Avenida de Peris y Valero en la ciudad de Valencia.

Según fuentes policiales el hombre ha apuñalado a la mujer, de la que todavía no se conoce la relación con el agresor, por lo que no se descarta que pueda tratarse de un presunto caso de violencia machista. La mujer, herida con un arma blanca, ha sido ingresada en el Hospital la Fe de Valencia. Su estado no reviste gravedad.

El presunto agresor ha sido detenido por la policía nacional