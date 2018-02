El Celta quiere dar un golpe en la mesa

El Celta vuelve este jueves al trabajo para empezar a preparar el partido ante el Getafe del próximo lunes. Los de Unzué quieren hacer bueno el empate conseguido en casa ante el Espanyol.

Después de dos días de descanso el Celta ha cambiado el chip y piensa en el Getafe. Aunque el empate cosechado ante el Espanyol todavía escuece. Por eso quieren hacerlo bueno sumando tres puntos en Getafe, un campo gafe, y así no alejarse de Europa.



El capitán del equipo vigués, Hugo Mallo, ha hablado muy bien de su compañero en ataque Maxi Gómez que suma 13 goles y que permite juego directo con los laterales "somos afortunados de tener a Maxi en el equipo. Está haciendo un trabajo excelente para los laterales, extremos, interiores, poner un balón al área y que esté él es mucho más fácil"

Además también se refirió al futuro de su gran amigo Iago Aspas. Después de los rumores que hablan de una oferta mareante desde China, Mallo lo tiene claro, el de Moaña se queda en Vigo, "me imagino que se quedará aquí, es más que un jugador para el Celta. Se quiere retirar aquí aunque las decisiones las toma un mismo. No creo que Iago se mueva por dinero"

Hugo Mallo no se plantería la posibilidad de irse a una liga china en el caso de que tuviese una oferta "soy muy joven y en Vigo me siento muy querido y valorado. Ahora no pienso en eso, en un futuro nunca se sabe"