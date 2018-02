Gondolo della Riva: “Vigo tiene un tesoro con Verne; tendrían que hacer un museo”

En una de sus últimas entrevistas concedida a un periódico inglés, sotenía Jules Verne que “quizás he mirado un poco más lejos en el futuro que la mayoría de los que me han criticado”. El escritor francés universalizó la novela científica, noveló la ciencia, fue capaz de devorar publicaciones científicas y hacer unas novelas para todos y sobre casi todo. Es cierto que no fue reconocido en su tiempo todo lo que debiera; también sufrió los ataques de científicos que pronosticaban que el hombre nunca llegaría a la luna, como Vernes dejaba caer. Se podría decir que fue un precursor de la ciencia-ficción, capaz de recrear un Fonotelefoto que nos evoca a las videoconferencias; un telégrafo mundial que nos recuerda a Internet, rascacielos de cristal, coches a gas, trenes de alta velocidad, submarinos, helicópteros o armas eléctricas cuando todavía no se habían inventado. Verne fue un visionario o un avanzado a su tiempo.

Estos días Vigo honra la figura del escritor francés por un doble motivo: en el capítulo octavo de la Segunda Parte de 20.000 Leguas de viaje submarino, el capitán Nemo y su Nautilus se adentran en la Ría de Vigo para buscar los tesoros de Rande. Ese capítulo se llama Bahía de Vigo. Pero también el propio escritor visitó Vigo en dos ocasiones; en 1878 y en 1884. Visitas reflejadas en su diario que se conserva en su Museo de Amiens.

El periodista, historiador y verniano convencido, Eduardo Rolland, ha logrado traer a Vigo a grandes expertos en la figura del escritor de Nantes para un Congreso Internacional que se celebra estos días. El propio Rolland estuvo en los dos últimos congresos vernianos celebrados en Barcelona y La Habana hablando de la conexión viguesa de Verne. Uno de esos ponentes que están en Vigo es Piero Gondolo della Riva. El aristócrata italiano es uno de los mayores entendidos en la figura y en la obra de Verne y, además, poseía la mayor, mejor y más codiciada colección del mundo sobre el escritor. Tal era su calidad que el propio Gondolo della Riva acabó vendiendo buena parte de la misma a Francia para el Museo Jules Verne de Amiens. El aristócrata lo dejó claro en su visita a Radio Vigo: Vigo tiene un tesoro turístico con Verne y debería hacer un pequeño museo. Con él hemos charlado en Vigo Hoy por Hoy.