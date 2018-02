Hay ayudas, pero siguen sin internet o TDT

La directora general de Telecomunicaciones de la Junta, María Victoria Seco, se ha reunido esta mañana con alcalde de la provincia para informales sobre las líneas de ayudas en torno a la TDT, internet y sociedad de la información.

Ayudas que la Junta anuncia cada año pero que no parecen solventar los problemas, a tenor de la cantidad de localidades que siguen sin tener una correcta cobertura de la TDT y aún menos de internet, según apuntan buen número de alcaldes.

El alcalde de Muelas del Pan, Luis Alberto Miguel, manifestaba que Muelas del Pan y Ricobayo gozan de una perfecta cobertura de la TDT y de buen acceso a internet… pero sus anejos de Villaflor y Cerezal, no reciben internet ni captan correctamente la TDT.

El alcalde de Carbellino de Sayago, Benito Sánchez Piorno, se quejaba que llevan 25 años prometiéndoles la solución de los problemas y… siguen esperando.

El alcalde de Carbellino es también vicepresidente de la mancomunidad Sayagua y admite que la situación está complicada, porque el embalse de Almendra no aumenta su nivel, y la toma de agua de Sayagua empieza a estar al límite. No obstante, dijo que confiaba que no llegaran a quedarse sin agua.