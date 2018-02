"Es gordo decir que con lo que cobras no podrías vivir en condiciones"

Más de un centenar de pensionistas se han concentrado frente a la delegación de Gobierno en Aragón, en la plaza del Pilar, para protestar por la pérdida de poder adquisitivo por la subida de las pensiones del 0'25%. Comisiones Obreras y UGT han convocado esta movilización, en la que la subida de las pensiones más bajas y un futuro digno para las generaciones próximas han sido lo más aclamado.

Una situación que muchos consideran que no puede seguir así. Desde la Plaza del Pilar han advertido los jubilados que con las pensiones mínimas no se puede vivir. "Soy privilegiada porque tengo marido pero es muy gordo tener que decir que con lo que tu cobras no podrías vivir en condiciones", ha dicho una de las mujeres que ha asistido a la protesta.

Mientras las pensiones suben el 0'25%, entre 1 y 4 euros mensuales, los gastos también aumentan y aparecen nuevos impuestos. "La luz, agua, el seguro del coche, la comunidad, la contribución, el seguro de la casa... más los impuestos que están poniendo aquí, como el ICA y toda la porquería esta", ha reconocido un matrimonio de pensionistas.

La solidaridad con el resto y la lucha por un buen futuro para las próximas generaciones han movido a los jubilados hasta la protesta. "Yo estoy por solidaridad y por derecho, y un dinero que nos han robado de tanto trabajar, ahora que nos lo devuelvan", han manifestado. "Las generaciones que vienen detrás son los que más crudo lo tienen", ha defendido un jubilado, quien ha añadido que "por mucho que diga "la Fátima"... con el 0'25% que coma ella".