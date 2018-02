La tensión sigue alta en la Plaza del Pilar

Zaragoza en Común intenta rebajar tensión en el Ayuntamiento de Zaragoza con poco éxito. Este jueves, el portavoz de Zaragoza en Común reconocía que el gobierno no llevará a los tribunales a los concejales de la oposición por no acudir a los organismos autónomos. Fernando Rivarés lo advirtió el miércoles que el gobierno estudiaría la posibilidad de denunciar a los concejales de la oposición que no acudiesen a patronatos y fundaciones, pero un día después, Pablo Muñoz, en Plaza Pública, en Hoy por Hoy Zaragoza, decía que "no creo que lleguemos a ese punto porque entiendo que las aguas van a llegar a su cauce y que los demás grupos se vayan incorporando al trabajo". Y añadía que "se intenta de vestir de excepcionalidad lo que no es", y aseguraba que habrá presupuestos municipales,

En PSOE y Chunta explicaban por qué la situación sí es tan excepcional. Roberto Fernández volvía a decir que "se ha dado un golpe de estado que en 40 años jamás ningún gobierno ha hecho una situación como la que se ha dado aquí, pudiéndolo hacer en algunos casos". Carmelo Asensio incidía en que "no tiene precedentes en la historia democrática de este Ayuntamiento".

"Lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza es que antes se votaba, había concejales en consejos de administración que tenían la posibilidad de votar y ahora el alcalde, como perdía las votaciones, ha decidido que ya no se vota", valoraba Jorge Azcón, del PP.

En Plaza Pública, Pablo Muñoz anunciaba que la oposición también tendría que abandonar las mesas de contratación. El portavoz de Zaragoza en Común comunicaba después que era un error.