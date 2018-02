Se lesiona hasta Chus

Se lesiona hasta el segundo entrenador. Chus Cañadas se lesionó en el entrenamiento del martes y este miércoles no ha podido salir al Anexo para dirigir la sesión junto a Lucas Alcaraz y Miguel Ángel Campos. Tenía un fuerte dolor en el gemelo y se quedó en la sala médica. Cabe recordar que Ángel Férez, que llevaba a los porteros, tuvo que ser operado de la rodilla hace unos meses. Ricardo Molina ocupa su lugar. No está siendo una temporada normal en el Almería y lo demuestra el hecho de que hasta el segundo técnico, Chus Cañadas, no puede ni pisar el césped por lesión en el gemelo. En un par de días podrá desempeñar su labor en condiciones. En cuanto a la plantilla, Tino Costa, José Verza y Pablo Caballero son los únicos que se ejercitan al margen, sin olvidar que Mandi acaba de ser operado en Murcia de la rotura en el tendón de Aquiles.

