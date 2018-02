El jefe de ginecología del hospital de Puertollano afirma que la calidad en la asistencia que se presta a las pacientes está adecuada

Agustín Luque comparecía públicamente ante los medios por vez primera después de denunciar en los juzgados la contratación de 4 facultativos sin homologar en el servicio de obstetricia y ginecología del Santa Bárbara, y lo hacía para afirmar que sigue creyendo que existió una irregularidad, que acudió a los juzgados después de trasladar al SESCAM toda la información y que no se adoptasen medidas, pero que, a su juicio, las diligencias serán archivadas en la medida que no ha existido dolo. El jefe de ginecología en Puertollano, eso sí, no descartaba que el juzgado reciba nueva información al respecto de problemas que pudieran haberse producido ya

Agustín Luque igualmente afirmaba sentirse víctima de una campaña continua de ataques y denostaba en particular las acusaciones de xenofobia, afirmando que no le importa la nacionalidad de la facultativa cuya competencia ha puesto más en duda, sino la asistencia sanitaria que pueda prestar a las mujeres de Puertollano

En cualquier caso, Agustín Luque manifestaba que la calidad asistencial en el Servicio de Ginecología en Puertollano es adecuada tanto en la actualidad como en los 26 años que lleva en el Santa Bárbara, y que los doctores con más experiencia apoyan a los que puedan presentar algún déficit