Bienestar Social estudia el caso de Motilla por si ha habido una "infracción grave" por discriminación

El caso de Motilla del Palancar podría ser una infracción grave, según la Consejería de Bienestar Social, que está investigando la expulsión de una mujer con síndrome de Down el martes 13 de una charla comercial. La consejera, Aurelia Sánchez, ha declarado en la Cadena SER que la legislación ampara el derecho básico a la igualdad de trato y ha ofrecido el apoyo de la Junta a esta familia.

Sánchez ha explicado que estudiarán en profundidad este caso, que de momento conocen sólo por los medios de comunicación, y confirmarán si se ha producido una infracción.

Por su parte el presidente de la Asociación de Síndrome de Down de Cuenca, Carlos Cuesta, considera que casos como el de Motilla ejemplifican que todavía queda muchísimo trabajo por hacer para educar a la sociedad. “La gente tiene miedo a lo desconocido y se piensa lo peor de la discapacidad”.

ASimismo, han explicado que la Federación Española de Síndrome de Down emitirá un comunicado sobre el caso de Motilla.

Empresa

Por su parte, la empresa Medisalud considera que se están tergiversando los hechos y no hubo discriminación. El gerente de esta empresa, Francisco Aguilar, ha declarado a la SER que estas mujeres no quisieron aceptar las condiciones para recibir el regalo.

Según la versión que ha ofrecido el gerente la supuesta víctima de discriminación no sería hermana de Ascensión Leal, sino hija de otras personas que no llegaron a entrar en la reunión, ya que no les cogieron los datos.

Aguilar ha manifestado que le han comentado “personas del pueblo que estas mujeres son bastante problemáticas y que siempre van buscando lío”.