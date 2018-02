Juan Manuel Rodríguez confía en la salvación del primer y segundo equipo amarillo

Juan Manuel Rodríguez, entrenador de Las Palmas Atlético y uno de los técnicos con más partidos dirigidos del primer equipo grancanario, ve que “aún hay tiempo más que suficiente” para que el conjunto de Primera División y como el filial de Segunda B “puedan lograr el objetivo de la salvación”.

Está “convencido” de que es posible, dejando claro que el conjunto dirigido por Paco Jémez “está mejorando considerablemente las últimas semanas y buscando estar un año más en la categoría que todos queremos estar”, añadió. Entiende que “solo necesitan un poco más de tiempo porque están adquiriendo esa confianza que le están dando los resultados. Van por el buen camino y deseo expresamente que, entre todos, los que están dentro y los que están fuera, aportemos nuestro granito de arena para que la salvación sea una realidad”, desgranó un entrenador que se siente “orgulloso de haber podido entrenar al primer equipo en varias etapas” aunque se quita mérito porque “siempre son los jugadores los verdaderos artífices de todo”.

En el debate que se ha creado por la cada vez menos presencia de jugadores isleños los defiende porque “los jugadores de nuestra tierra han sido los que nos han subido al equipo a Segunda y Primera junto a una columna vertebral para conseguir los propósitos marcados. Ahora bien, estamos en Primera y la realidad te dice que no es fácil subir, pero cada año se consigue meter a alguno. Hay condiciones para llegar y seguir creciendo como jugador; estoy convencido que ahora mismo sobrepasan los dedos de las dos manos los que podrán llegar al primer equipo. Nuestra gente aporta mucho a nivel, aunque todo tiene sus etapas y ahora lo que toca es salvar al equipo de Primera por encima de todo”.

Para explicar la mejoraría de sus jugadores en el segundo equipo, que aunque no han logrado salir de puesto de descenso han recortado una importante desventaja y están cada vez más cerca, explica que “simplemente le dimos continuidad al gran trabajo realizado por Suso Hernández, que fue, junto a Tonono, el mejor director deportivo con el que he trabajado, los que me convencieron para que tomara las riendas”.

Lo que se le pide es “seguir con esta línea de trabajo y formación e intentar si existe la posibilidad de quedarnos en la categoría, bien, pero que sigamos centrándonos en el aprendizaje compitiendo y no venirnos abajo si no nos salieran los resultados”. Y el cambio de dinámica entiende que es porque “ahora se sienten cómodos con la manera de jugar, que les hace ser mas fuertes. Estoy seguro que llegaremos con posibilidades de luchar por la salvación”, zanjó.