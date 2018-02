La comunidad educativa de Tres Cantos pide que no se abran nuevas unidades en centros privados y concertados

El Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos en sesión extraordinaria y con 19 votos a favor y 6 en contra ha aprobado un escrito dirigido a la Consejería de Educación solicitando varias medidas en defensa de la enseñanza pública. El escrito pide que en los centros privados-concertados no se permita el incremento del número de alumnos en cada clase mientras haya plazas en los centros públicos. Pero además también solicita que no se permita tampoco la apertura de nuevos grupos por nivel educativo mientras en los centros públicos no se hayan devuelto las unidades cerradas y se hayan creado la línea dos, para la que fueron creados y para los que dispongan de infraestructura.

El escrito apoyado por la Plataforma por la Escuela Pública de Tres Cantos pide en consecuencia que la oferta educativa en los colegios públicos sea de dos unidades por nivel como ha explicado en Hoy por Hoy Madrid Norte, la portavoz de la plataforma, Toñi Trujillo.

Desde la Plataforma se recuerda que los 6 votos en contra de esta iniciativa son la de los representantes de los colegios privados-concertados y sus AMPAS, pero también los del Partido Popular y la propia concejala de Educación. Esperan que se cumpla lo aprobado por mayoría en este Consejo Escolar y “se tramite y registre con diligencia” este escrito antes del 23 de febrero, fecha de inicio del proceso de escolarización.