“Jugaremos sin presión”

Montakit Fuenlabrada prepara “sin presión” pero con “ilusión” su partido de cuartos de final de Copa del Rey de este viernes (Gran Canaria Arena, 19:00 horas) ante Herbalife Gran Canaria.

El base esloveno del Montakit Fuenlabrada, Luka Rupnik, atiende a los medios de comunicación / Elvira Urquijo A. (EFE)

"Estamos muy contentos de estar aquí. Venimos sin presión porque queremos disfrutar el evento. Vamos a luchar para dar la sorpresa aquí en Gran Canaria”, decía Lupa Rupnik este miércoles a las pocas horas de aterrizar.

“He olvidado la derrota contra Herbalife Gran Canaria. Ellos tienen un equipazo, por eso tenemos que dar todo. Cambiar la cara del partido pasado”, aseguraba el esloveno que reconocía que “Los favoritos son ellos. En este momento juegan muy bien. Nos han ganado de 15-20 puntos, pero el viernes será un día nuevo, una nueva oportunidad para ganar. Vamos a darlo todo".

Por su parte Alex Llorca confirmaba que “venimos con muchísima ilusión. En nuestros objetivos a principios de temporada no era estar aquí, pero el equipo se ha ganado con creces estar aquí con el gran trabajo que hemos hecho”.

“No hemos venido de vacaciones, sino para amargar la fiesta al anfitrión”, declaraba el catalán.

En la comparación con el partido de liga del domingo, “ambiaremos algunas cosas evidentemente, porque no hicimos cosas que venimos haciendo bien durante toda la temporada. No lo hicimos bien en nuestra casa y sabemos que no va a ser fácil. Ellos son los anfitriones y esperamos romper la racha que siempre sale”.