Anglón Servicios Integrales, cuatro meses sin pagar a sus empleadas

Anglón Servicios Integrales es la encargada de la limpieza de los polideportivos de El Trigal, La Cueva, El Arroyo y Loranca, pero arrastra un serio problema con las ocho trabajadoras que tiene en la ciudad, al llevar cuatro meses sin abonarles sus salarios y deberles el 35% de su sueldo del pasado mes de junio.

Fuentes municipales aseguran que han hecho todo lo que está en su mano para que la contrata de este servicio pague los retrasos. En principio, responsables de Deportes tuvieron varias reuniones que hicieron agilizar algo los pagos, aunque al poco tiempo volvió el problema, sin que las trabajadoras en ningún momento hayan dejado su puesto. Carmen Cáceres una de las trabajadoras, asegura que los contactos con la empresas son nulos. Están desesperadas y temen que este mes tampoco cobren.

Sin ir más lejos, la empresa recibió un burofax del Consistorio para una reunión este mismo jueves a la que no se ha presentado. El Ayuntamiento no puede rescindir la relación con Anglón Servicios Integrales porque se lo impide la Ley de Contratación al no haber dejado de prestar el servicio contratado y, además, “si éste se rescindiera, afectaría a las trabajadoras que no podrían ser subrogadas por la nueva empresa adjudicataria”, dicen las mismas fuentes.

Así las cosas, el 28 de febrero termina el contrato con Anglón y el Ayuntamiento adjudicará desde el 1 de marzo el servicio a otra empresa que sí asumirá a las seis trabajadoras. Así se lo van a comunicar a ellas en los próximos días. Se de la circunstancia que esta empresa ya tuvo problemas similares en Arroyomolinos y ahora le está ocurriendo en Vallecas.