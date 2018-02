Vecinos de la barriada de Los Pastores denuncian malos olores

Desde la Asociación de Vecinos La Unión de Los Pastores se ponían en contacto con nuestro programa para informar de un fuerte olor a hidrocarburos que se había percibido durante el fin de semana, y que "sale del alacantarillado, he tenido incluso que poner tapones en los desagües de la casa porque era insoportable", nos ha contado una de las vecinas que se ha acercado hasta nuestra unidad móvil ubicada a las puertas de la asociación

Gabriel Chaves, secretario de La Unión nos contaba que "en las dos últimas semanas los vecinos del barrio de Los Pastores están padeciendo malos olores (gasolina u otros hidrocarburos parece) procedente del alcantarillado, sobre todo lo están notando en el colegio y las guarderías (c/ maestro Luis Cano Toba) pero también en otras calles. Hasta la sierra de Aracena -donde trabaja en la actualidad- me están llamando todos los días vecinos con quejas, que ya he trasladado a Junta y Ayuntamiento, quienes dicen que están trabajando en ello, pero a mí me siguen llamando contándome afectaciones a niños y personas mayores y creemos que si no sale en la prensa, y en la radio, no se lo van a tomar en serio las administraciones. Y por eso me dirijo a vosotros, los vecinos de Los Pastores os lo agradeceríamos".

Nos trasladamos hasta la zona y allí nos contaron los problemas que han sufrido en los últimos días; y conocimos el caso de una familia que sufre, además de los olores a los que nos hemos referido, filtraciones de aguas fecales dentro del domicilio, "por el rodapie en el dormitorio y en el patio, desde el día 2 de enero estoy recogiendo aguas fecales, pero además se ha añadido que ahora el holor es, además, a gasolina". Y así siguen, a la espera de una respuesta de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras.