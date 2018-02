Partidazo en El Montecillo

Partido, a priori, de los que gustan en El Montecillo. La Arandina (10º), en plena remontada hacia los play off, recibe al líder del Grupo VIII de Terera División, Unionistas.

Un encuentro que llega en un buen momento para los blanquiazules, con todos sus efectivos a disposición y tras lograr la primera goleada de la era De los Mozos -0-4 en la Virgen del Camino-. Por su parte, el Unionistas de Astu llega con dudas tras las cuatro últimas jornadas. Un parcial en las que los charros solo han logrado un triunfo y un empate -cuatro puntos de 12 posibles-. Esa racha hizo que el equipo perdiera el liderato en solitario.

LOS BANQUILLOS

En las filas blanquiazules, Javier Álvares de los Mozos resta importancia al encuentro a tenor de la situación del equipo pero avisa que irá a por el encuentro. "Vamos a intentar jugar en campo contario, quitarle el balón a Unionistas, generar y encerrarlos en su área", afirma el burgalés, que al mismo tiempo manifiesta que "pase lo que pase es un partido más porque sino ganamos tendremos que ir a hacerlo a Zamora".

Por su parte el entrenador de los salmantinos, Astu, dibuja un encuentro complicado. "Es el partido más difícil que nos queda hasta el final de liga", apunta. El charro sabe que "ellos están intentando remontar y son un equipo muy directo, no se parece al de la primera vuelta". Por último el técnico de Unionistas dice que "el partido se va a decidir en la segunda parte".

EL RESTO DE LA JORNADA

La 26ª jornada en el Grupo VIII de Tercera División ya ha dejado los primeros resultados a expensas de lo que sucede este domingo. El Tordesillas se vio sorprendido por el Almazán (2-1) Por su parte el Cristo Atlético sufrió para ganar en Cebreros (2-3) y San José se impuso a la Virgen del Camino (1-0)

Para este domingo quedan a las 12:30 horas el Real Burgos vs Astorga. Ya por la tarde, Bembibre vs Bupolsa, La Bañeza vs Numancia B, Uxama vs Burgos Promesas, Becerril vs Ávila y Salmantino vs Zamora.