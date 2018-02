"En el Principado, no hay una apuesta política por la Justicia", estalla Vidau

Vidau estalla contra el Principado: “No hay una apuesta política por la Justicia”, le ha soltado al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que tiene las competencias del ramo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, y el consejero, han analizado la situación de las infraestructuras en la reunión de la Comisión Mixta de la Sala de Gobierno del órgano judicial y el Gobierno asturiano.

La dureza de Vidau se ha visto acentuada al afirmar que algunas comunidades que no tienen la Justicia transferida "están mejor que Asturias", sobre todo, en medios técnicos e informáticos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia centró sus reproches al Principado, en el estado de los dos edificios históricos que albergan en Oviedo al TSJ y a la Audiencia, que acaban de padecer serios problemas, incluso con la calefacción. Para Vidau, "se hacen cosas pero no se abordan los problemas para resolverlos de forma definitiva". Según el presidente del TSJA, "la apuesta política del Gobierno, de los sucesivos gobiernos, no es clara, no la hay realmente, es un ir tirando pero no hay un plan", dijo. Reclamó mejoras también en otras infraestructuras, como la sede de los juzgados de Luarca, donde, dijo, “si tiene que entrar una persona impedida, hay que meterla a hombros”.

Le replicó el consejero, Guillermo Martínez, quien recordó que en los Presupuestos de este año había partidas muy concretas, como la prevista para un plan destinado a los archivos judiciales, y que se acaba de inaugurar la nueva sede judicial de Infiesto, tras la que "se va a abordar de forma inmediata la de Luarca".

Martínez y Vidau han mantenido una reunión en la que han participado la totalidad de la Junta de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y los responsables directos de Justicia en la Consejería de la Presidencia. En la sede del Tribunal, se ha reunido la Comisión mixta que mantienen encuentros periódicos.