Paralizadas las obras de mejora en el centro de acogida de animales de Cartagena

Cs ha informado de que las obras están paralizadas, y que a falta de revisar de nuevo el proyecto aprobado, Manuel Padín, portavoz del grupo municipal, considera que los nuevos cheniles que ya se han construido "presentan una serie de deficiencias que creemos que no se corresponden con las especificaciones del proyecto que visionamos". "En cualquier caso, los cheniles que hemos visto no se adaptan a lo que los animales necesitan, y no solucionan los problemas que ya tenían los de antes", ha explicado Manuel Padín, que por otra parte considera que existe "buena voluntad por parte de la concejal socialista, Obdulia Gómez, que en todo momento está controlando que el resultado de estas obras sirva para mejorar el bienestar animal".

Una de las razones que llevó al Grupo Cs a presentar una enmienda a los presupuestos de 2017 para adecuar los cheniles fue la constatación de que no estaban preparados para proteger del frío y la lluvia a los animales, “pero la construcción de los nuevos tampoco consigue esta protección; están abiertos, el suelo del pasillo está inclinado de manera que cuando llueva entrará el agua en los habitáculos y se acumulará la suciedad, y el material del firme no es el adecuado”.