Air Nostrum da por hecho que habrá vuelos a Barcelona desde el 1 de junio

La compañía Air Nostrum anuncia que conectará Burgos con Barcelona a partir del 1 de junio con una operativa de vuelos de tres veces por semana aunque el contrato con la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la ciudad de Burgos no está firmado. La aerolínea franquiciada de Iberia fue la única oferta presentada al concurso de este ente instrumental del Ayuntamiento de Burgos (Promueve Burgos) para reactivar los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Villafría. El contrato se adjudicaba el pasado 7 de febrero aunque condicionado a que la terminal burgalesa se adaptara al preceptivo Nivel 7 de seguridad frente a incendios para acoger aeronaves de más de 50 plazas ya que Air Nostrum ha ofrecido aviones de 50, 90 y 100 pasajeros. Ese nuevo servicio de bomberos debe proveerlo la empresa pública que gestiona el aeropuerto, AENA, que todavía no ha confirmado que lo hará. Sin embargo Air Nostrum ya informa de que la ruta arrancará con una tarifa promocional de 49 € por trayecto, todo incluido, que estará disponible hasta el 31 de mayo para volar hasta el 31 de agosto. La puesta en marcha de esta conexión con Barcelona, cuyas plazas se han puesto ya hoy a la venta, supone la vuelta de Air Nostrum al aeropuerto burgalés, donde no operaba desde mayo de 2015 y por lo que recibirá 1,2 millones anuales de dinero público. La compañía ofrecerá tres vuelos por semana para conectar Burgos con Barcelona, de forma que facilita estancias de dos días o escapadas vacacionales y culturales de mayor duración en ambos sentidos. Desde el 1 de junio habrá vuelos entre las dos ciudades los lunes, miércoles y viernes y a partir del 16 de junio se operará los lunes, miércoles y jueves. En las semanas centrales del verano, del 21 de julio al 2 de septiembre, se podrá volar los lunes, miércoles y viernes, según informa la aerolínea. La operación está diseñada para llegar al aeropuerto barcelonés en la ventana de conexión que permite enlazar con setenta vuelos de corto, medio y largo radio, nacionales e internacionales.

