A Vitoria con (casi) todos

La lista de convocados par ael partido de mañana en Mendizorroza no ha sido un dolor de cabeza para Clarence Seedorf. El técnico holandés se lleva a todos los jugadores disponibles a tierras vascas. Una expedición con 21 futbolistas y en la que solo faltan los lesionados Koval, Sidnei y Valverde. El entrenador explicó que con esta decisión pretende que "todos estemos juntos" ante un partido que "no es una final, pero sí será una gran batalla"

El técnico deportivista tiene pensado apostar por un once similar al que cayó el lunes frente al Betis. Las únicas novedades estarán en el doble pivote, donde Krohn Dehli tendrá como compañero a Guilherme en lugar del lesionado Fede Valverde. Además habrá que comprobar la evolución de Albentosa para confirmar su presencia en el once, ya que en el entrenamiento de hoy el defensa se fue a los vestuarios acompañado por un fisio antes del final de la sesión. En principio el de Alzira formará en el centro de la zaga acompañanado a Bóveda.

Seedorf saca pecho

El nuevo entrenador defendió en su comparecencia de prensa que el Deportivo había evolucionado notablemente desde su llegada. "El lunes se vió, lo queráis reconocer o no, fue el mejor partido a nivel intensidad del año. Y esa es la base", resaltó el preparador neerlandés. Entre sus cualidades favoritas está la entrega, y capítulo aparte para él está Florin Andone "Quiero a once como Andone, así no habría problema", comentó.

Para terminar, Seedorf confesó que no había notado a nadie "bajo anímicamente" durante esta semana. "Ahora las sensaciones son buenas, y no voy a mentir a mis jugadores", afirmó el preparador blanquiazul. Seedorf recalcó que el el rival del sábado se basó en su argresividad para salir del descenso, y "ese debe ser el modelo del Deportivo", concluyó Seedorf.

Con calma con Sidnei

La decisión de no incluir a Sidnei entre los citados es de Seedorf. El central brasileño podría haber forzado para estar en Mendizorroza. Sin embargo, el entrenador defendió que Sidnei necesitaba una semana más para estar en plenas condiciones "y que no se vuelva a lesionar en todo el año".