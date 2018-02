El PSPV pide a Rajoy que sus visitas vengan acompañadas de una mejor financiación para la provincia

Herick Campos, Diputado del PSPV-PSOE por la provincia de Alicante, ha calificado de burla a los alicantinos que Rajoy vuelva a visitar la provincia de Alicante cuando lleva dos meses sin cumplir su palabra de proponer una reforma del sistema de financiación y sin haber publicado en el BOP la licitación de las inversiones que prometió.

El diputado socialista ha recordado el compromiso de Rajoy de invertir más de 588 millones de euros en un Plan de Carreteras o el de invertir 85 millones de euros en el cercanías Alicante-Murcia y la creación de la línea Alicante-Villena.

Campos ha pedido a Rajoy que el PP asuma alguna responsabilidad política y económica por la corrupción y el despilfarro en la Comunitat y le ha pedido que sino lo va a hacer que “mejor que no venga porque se mofa de los valencianos”. Ha sido contundente al afirmar que no hay un nuevo PP sino que siguen siendo los responsables de todo y que no han devuelto ni un euro de lo despilfarrado.