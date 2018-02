El inicio de la Cuaresma trae en Granada uno de los hechos más significativos de este tiempo de espera: la celebración del Pregón Oficial de la Semana Santa. Un acto que da el pistoletazo de salida al calendario cofrade en estos cuarenta días de reflexión, oración y penitencia. En esta ocasión, el pregón estará pronunciado por el cofrade y periodista Ramón Burgos Ledesma, quien además recibió la medalla de oro de la ciudad el pasado día 2 de febrero.

Ramón Burgos, conocido en la Semana Santa de Granada por la labor que ha hecho en beneficio de las cofradías durante su trayectoria profesonial en el área de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, se subirá al atril este domingo, 18 de febrero, para exaltar y pregonar las virtudes de nuestras hermandades entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección.

El pregonero de la Semana Santa de 2018 ha adelantado a SER Cofrade algunos de los detalles de este pregón, del que se espera mucho por parte de los cofrades granadinos.

Las claves del pregón

La música: Ramón Burgos ha confesado que ha contado de toda la disponibilidad posible por parte de la Banda Municipal de Música, dirigida por Miguel Sánchez Ruzafa, y que participa tradicionalmente en el Pregón Oficial tanto al principio como al final de éste. Así, pues, además de marchas como "Semana Santa en Granada", la música tendrá un lugar especial durante el pregón, tal y como ha confesado el propio pregonero. De esta manera se espera que suenen algunas composiciones durante la declamación del propio pregón.

La duración: después de lo que ha ocurrido con algunos de los pregoneros de los últimos años, el cuánto va a durar el Pregón Oficial es una de las preguntas más recurrentes entre los cofrades de la ciudad. No obstante, el pregonero de 2018 ha confesado que será un pregón ágil y que no se dilatará mucho en el tiempo: "la intención es que no dure más de 60 minutos". Según Burgos, en las lecturas que ha hecho - tanto en su familia como ante la autoridad eclesiástica - el pregón no ha excedido de este tiempo, aunque durante la "puesta de largo" del pregón podría extenderse algo más.

¿En qué está basado?: sobre qué hablará Ramón Burgos en el pregón está claro: de la Semana Santa de Granada. No obstante, cada pregonero ha expresado su particular visión de este fenómeno religioso y cultural de nuestra ciudad, de acuerdo con sus vivencias, sus experiencias y también su propia forma de entender y vivir la Semana Santa. Es por ello que, como ha confesado Burgos, el pregón de este año tendrá mucho de mariano, por su especial devoción a la Virgen. Igualmente, se ha podido saber que el pregón de 2018 está pensando desde Granada para la Semana Santa, como también desde la propia Semana Santa a la ciudad.

Sorpresas: según declaró Ramón Burgos durante su intervención en el programa semanal de SER Cofrade, el pregón mantendrá algunas sorpresas que, hasta ahora, no han conocido ni sus más íntimos allegados. De esta manera, se han reservado algunas páginas, que no serán conocidas hasta este primero domingo de Cuaresma.

La "liturgia" del pregonero: aunque muchos no lo conozcan el propio pregón tiene en sí mismo un ritual que, tradicionalmente, han seguido los últimos pregoneros. Ramón Burgos, sencillo en sus gustos, ha hecho público aquello que hará el próximo domingo. En primer lugar, sí se sabe que el protocolo manda que vista chaqué para la ocasión y que asistirá a la misa que la hermandad de El Huerto organiza anualmente en esta jornada; un acto al que siempre suelen acudir todos los pregoneros antes de subirse a las tablas del teatro. A continuación, se marchará a desayunar aunque, como dijo en SER Cofrade, evitará comer churros con chocolate: "no quiero correr el riesgo de mancharme el chaqué", aseguró Ramón Burgos a los micrófonos de este programa. A continuación, y para relajar los nervios, acudirá pronto al teatro, para ubicarse mejor en el escenario y "dominar" el espacio.

Después de esto, solamente quedará esperar que, a las 12 horas, con todo el aforo completo y con las autoridades presentes, para que empiece este acto. Un pregón para la Semana Santa que, como cada año, es esperado por muchos cofrades y que, a buen seguro, está llamado a cosechar un gran éxito por parte del respetable.