Ya se pueden comprar on line las entradas para Can Ventosa

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado la nueva plataforma para la venta online de entradas de los espectáculos del Espacio Cultural de Can Ventosa. "Se trata de uno de los servicios más demandados por los usuarios", según han explicado desde el Consistorio.

El sistema permite seleccionar los asientos disponibles (en verde los disponibles y en rojo los vendidos). El ususario puede imprimir o descargar la entrada en su móvil para acceder al espectáculo. Con código QR, se hace la lectura a la entrada del espectáculo y el usuario accede al interior del teatro. El presupuesto para poner en funcionamiento la nueva plataforma ha sido de 4.850 euros en el que se incluye la adquisición, la implantación y la formación al personal de Can Ventosa.

Desde hoy mismo se pueden adquirir las entradas a través de la plataforma y también, de forma personal, en la taquilla de Can Ventosa. De momento, ya se pueden adquirir online las entradas de las próximas dos obras de teatro programadas, 'La dulce Ingeborg, el crimen de las marionetas', que tendrá lugar en la Sala Petita de Can Ventosa, el sábado día 24 de febrero y 'Tristana', que se realizará el día 3 de marzo.

La puesta en marcha de la nueva plataforma de venta de entradas online se ha realizado a través de 4ticket, una aplicación web de venta online que, además, permitirá integrar la venta de las entradas de espectáculos, organizados por el Ayuntamiento de Ibiza, que se celebren en otros puntos e instalaciones como a los baluartes o en el parque Reina Sofía, en este caso, ligados al número de personas que pueden acceder a estos espacios.

El sistema de utilización es sencillo y no requiere registro previo por parte del usuario. Tampoco tiene coste alguno para las personas que adquieren la entrada. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web del Ayuntamiento de Ibiza www.eivissa.es donde los usuarios encontrarán un banner en la parte superior, que identifica la venta online. En el momento de la compra, se abre un plano con los asientos del lugar de realización de la obra, en el teatro de Can Ventosa o Sala Peqtita.

El concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Pep Tur, ha afirmado que "la puesta en marcha de este nuevo servicio marca un antes y un después en el funcionamiento de Can Ventosa. Se trata de un servicio muy demandado por los usuarios de Can Ventosa que ahora tienen a su alcance la posibilidad de adquirir las entradas para los espectáculos que organiza el Ayuntamiento de Ibiza, desde cualquier dispositivo móvil o desde su casa y también la posibilidad de adquirir las entradas comprando con tarjeta de crédito a la taquilla de Can Ventosa".