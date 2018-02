Cazorla (IU), Bódalo (SAT): “…Se acabó la división, estamos negociando con Podemos, para proyecto… que gestione el Ayuntamiento”

Para ello comparecían, en la sede de Izquierda Unida, la Coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla, y el Asesor del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, ante la convocatoria de manifestación del próximo día 22 en la capital, para la que hacen un llamamiento a la participación.

La Coordinadora de IU confirmaba que “…desde Izquierda Unida nos sumamos a esa plataforma, vamos a ser parte, vamos a luchar porque no se les toque ni un céntimo a los pensionistas… la juventud ésta un poco dormida, y hay que rebelarse, yo creo que los pensionistas sin van a ser capaces de tomar las riendas de la situación… vamos a poner en marcha la plataforma, no solo porque es positivo, sino porque además es necesaria, que se sumen nuestros mayores, que se activen, que se sientan orgullosos de reivindicar sus derechos, que no tengan miedo…”.

Por su parte Bódalo, vinculaba la creación de la plataforma a la situación política tanto del país como en Andalucía, “…hemos visto como el Partido Popular ha ido dopado a las campañas electorales… toda esta gente que ha saqueado todo lo que es lo público y han robado a manos llenas y en Andalucía estamos viendo como los presidentes de los últimos 30 años están sentados en los banquillos de los acusados, por meter la mano en la caja… están las instituciones llenas de ladrones, puestos a dedo por estos partidos políticos… y hemos llegado a este momento en el que corren peligro las pensiones… el gobierno estamos viendo como el sistema público de pensiones, y hay que defenderlo hoy más que nunca, y ese es el llamamiento que queremos hacer hoy en Jódar, de que todos nuestros pensionistas, la subida del 0,25%, que supone un euro o céntimos, es una vergüenza, eso es un escándalo, robando esta gente como está robando… están incitando para que se hagan planes de pensiones privados a través de los bancos… la Plataforma va a dar garantías de defender esto, porque los mayores están acostumbrados a luchar y no van a dejar que ningún gobierno le ataque a lo que es suyo y les corresponde… estamos planteando de que el tema de las pensiones se recoja en la Constitución como un derecho fundamental, se va a reivindicar también a que la jubilación sea a los 65 años y aquellos que hayan cotizado más de 35 o 40 años se les pague el cien por cien de la pensión, que no se le penalice… el día 22 intentaremos poner un autobús o pondremos coches particulares, para que Jódar esté presente en la manifestación de Jaén…”.

Bódalo explicaba que la Plataforma provincial ésta compuesta por “…un montón de fuerzas políticas, sindicatos, agentes sociales, esta Izquierda Unida, esta Podemos, el SAT, Plataformas de mayores, colectivos de mujeres, Jaén en Común, incluso CC.OO. UGT… se ésta constituyendo en todos los pueblos haciendo asambleas abiertas, para que la gente pueda empezar a participar y a colaborar… a partir de mañana haremos otra convocatoria en la Casa de la Cultura en Jódar, para constituirla aquí… vamos muy retrasados para la manifestación del día 22, pero estamos convencidos de que va a haber una buena representación de hombres y mujeres de Jódar defendiendo las pensiones públicas…”.

Elecciones Municipales 2019

A lo largo de sus intervenciones ambos se referían a la situación política municipal, anunciando el proceso de confluencia de cara a las próximas convocatorias electorales, sobre todo las elecciones Municipales 2019, Bódalo llegaba afirmar que “… hay mucha gente buena y honrada, en este pueblo, para generar esa ilusión, y crear una capacidad para que en los próximos años estén en el ayuntamiento, gestionando, luchando proyectos y gestionando para este pueblo, a eso nos hemos comprometido tanto Juani como otra gente, de que eso lo vamos a llevar a cabo, cueste lo que cueste, aquí se ha acabado la división, aquí se ha acabado el enfrentamiento… tenemos que ser defensores de nuestro pueblo, todos por una idea…”, mientras que Juana Cazorla daba conocer que “… nosotros llevamos hablando con otros partidos políticos, otras personas a título personal, que están en colectivos, aunque no vienen en nombre de esos colectivos, vienen porque tienen inquietudes y ven lo que ésta pasando y quieren solucionarlo… llevamos en negociaciones de hacer un proyecto y dar una alternativa real y seria… llevamos trabajando tiempo y pronto vamos a salir, tenemos conversaciones con los compañeros de Podemos, de otros sindicatos, de personas individuales… ahora mismo estamos iniciando las negociaciones… luego las personas que lo lleven a cabo ya se verá más adelante…”.