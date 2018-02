"Necesitamos a nuestra gente más que nunca"

Rubén de la Barrera alentó a su público y al entorno a estar más unidos que nunca. Considera el técnico de la Cultural que gestionar los momentos de dificultad será clave para mantener la categoría. Estas fueron sus principales reflexiones sobre la actualidad del club y sobre la visita al Reino del Rayo Vallecano:

Volver al Reino de León:

"La realidad es que el equipo en el Reino se parece mucho más a lo que pretendemos. Los resultados son buenos, sumamos mucho y contra el Rayo tiene que suceder".

El juego del equipo:

"Delante no se hace todo bien y detrás no se hace todo mal, pero creo que cuando algo ocurre con frecuencia, y es vernos en el actual puesto clasificatorio o no ganar de forma tan regular como pretendíamos, obedece a una rutina que hay que corregir. Son muchas las ventajas obtenidas para tan poco rédito"

El estado de Unai Albizua:

"Son siete semanas sin estar con nosotros, pero es un futbolista que está en condiciones de entrar y tendrá las mismas posibilidades que el resto".

La digestión de los malos momentos:.

"Quien mejor soporte la dificultad, será un equipo que esté en condiciones de competir y de permanecer. Además, tenemos que mejorar y exigirnos mucho más. Tenemos equipo para que en el último ciclo de temporada y en medio bajo la necesidad dar un paso, competir como hay que hacerlo, defendiendo y atacando bien, transitando bien, atacando y defendiendo bien el balón parado y gestionando el impacto del resultado de la mejor manera posible".

La afición y su influencia:

"Necesitamos a la gente más que nunca. La ciudad y el equipo merecen estar un año más en la categoría y pasa por la unidad, por saber moverse en estas circunstancias y estar todos a lo mismo. El campo tiene que presentar el mejor aspecto, estar con el equipo y que el rival lo note"

La resaca de la derrorta ante el Huesca:.

"Lo que me preocupa es lo que conduce al resultado. El del otro día no ha sido el peor partido del año ni de lejos. Hicimos una cosa bastantes veces mal y le permitió al Huesca beneficiarse. Pudimos hacerle mucho más daño. Fue peor el del Tartiere, el de Lugo e, incluso, el de Sevilla en la primera vuelta".

Modificaciones en el modelo de juego:

"El entrenador siempre escucha y hay retoques todas la semanas. Estamos obligados a dar un paso adelante en la gestión del resultado, en aprovechar ventajas, en no convertir algo que para nada conllevaría peligro en opciones para el rival, ganar duelos, no ser superado en ningún momento del juego…En lo demás, modificaciones hay todos los días y varias en cada partido"

Los costosos errores no forzados:

"Es algo a lo que tenemos que atender. No en todos los lugares del campo se puede hacer lo mismo. Tenemos que tomar conciencia porque se traduce en goles del rival".

Cómo se gana al Rayo Vallecano:

"Defendiendo bien, impidiendo que circulen en nuestro del centro del campo. Si impedimos que nos hundan, tendremos bastante ganado,. Estos equipos necesitan sentirse atacados y amenazados. Nos obligamos a que la pelota esté mas tiempo en su campo que en el nuestro. Estamos delante de un equipo aspirante al ascenso directo".

¿Qué se ha visto de los fichajes de invierno?:

"De entrada son conscientes de lo que son y de lo que no. Hemos visto pinceladas de lo que cada uno es. Ibán Salvador nos vendrá bien en ataque y nos podrá ofrecer muchas cosas, independientemente de cómo pretendamos de atacar y de dónde el esté. Es cuestión de todos el asumir la responsabilidad y el equipo se beneficiará".

La posible titularidad de Ideguchi:

"Yosuke es, ante todo, un grandísimo futbolista, tiene unas capacidades importantes y será todavía más de lo que es en base a estar exigido, bien rodeado y a medida que vaya integrándose a la realidad de un equipo….Sí, está preparado. Otra cosa es que desde fuera nos hayamos hecho a la idea de que ha venido Maradona".