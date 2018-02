Preocupación en el PP: "Es un garrista"

La aparición de un posible rival a López Miras ha animado las "primarias" populares: ¿podría ser un partidario de Garre?

Diversas fuentes populares de la cúpula del partido -al menos dos altos dirigentes- cuentan a la SER que Antonio Jesús Garre, el rival de López Miras en las primarias populares que desveló ayer la SER, es un "Garrista" que, según estas mismas fuentes, "puede estropear el tono positivo de las primarias" que Fernando López Miras ha querido imprimir a las primarias.



"Sólo está pensando en eso", asegura tajante una fuente directiva del partido, "quiere molestar, hacer declaraciones muy duras contra el partido y luego, si puede, marcharse con Alberto Garre".

Una fuente autorizada del Partido de Garre preguntada por esta situación califica estas palabras de "elucubración" y "tragicomedia".

El caso es que anoche, tras contar la noticia la Cadena SER trasladamos esta pregunta a conocidos militantes: ¿Hay preocupación en el entorno de López Miras ante la presencia de un rival aunque sea débil? Muchos analistas políticos coinciden en que podría ser hasta beneficioso que Miras tuviese un rival que le sirviera de "sparring político" y que legitimara un proceso de primarias, por eso la respuesta inicial de varios militantes era no: todos hablaron de "tranquilidad" en el partido y "normalidad". "No es ningún friki", señalaron fuentes populares y "con el actual sistema podía presentarse pero no debería suponer ningún problema". Sin embargo, eso fue anoche cuando prácticamente se desconocía su figura y se hablaba de el como un militante de Torrepacheco.

Tras escuchar sus primeras declaraciones a un medio de comunicación, aquí en la SER, todo ha cambiado.

Fuentes de la candidatura de Garre Izquierdo señalan a esta redacción que, esta mañana, la candidatura de López Miras ha intensificado sus esfuerzos por conseguir avales precisamente en la zona de Torrepacheco. La clave es que si una persona avala a uno de los candidatos no puede avalar a otros.