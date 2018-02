José Blanco: "Hay que abaratar el coste de la tarifa eléctrica con mayor penetración de las renovables"

José Blanco insiste en la necesidad de que debe haber una mayor penetración de las energías renovables y recuerda que la nueva directiva que está en trámite en las instituciones europeas el autoconsumo se regula como un derecho, por lo que no debe estar gravado con peajes. Además, considera que el autoconsumo industrial supone mucho para la competitividad de nuestras empresas.

En su opinión hay que abaratar el coste de la tarifa, pero dice que tiene poca confianza en este Gobierno y añade que una comunidad como Murcia con un gran potencial de desarrollo de las energías renovables pueda tener otra dinámica, porque parece que el gobierno regional, que estaba en contra del impuesto al sol, parece que se ha olvidado.

Blanco también se ha referido al AVE. Dice que le hubiera gustado llegar en alta velocidad, porque estaba comprometida. "Yo mismo lo había comprometido con el anterior presidente de la comunidad para finales del año 2014 o principios del 2015, pero no he podido venir". José Blanco que fue ministro de Fomento con Zapatero, dice que el gobierno de Rajoy no ha mantenido el nivel de inversión y ejecución presupuestaria que había cuando yo era ministro".

Por último, también ha señalado que la polémica sobre la candidatura de Luís de Guindos para ser el número dos del Banco Central Europeo viene dada porque el gobierno no ha fomentado un consenso y para el Parlamento Europeo el candidato alternativo genera más condiciones, aunque el candidato español "mantiene el aprobado". "Yo como español, dice Blanco, deseo que el elegido sea de Guindos", aunque recuerda que su curriculum no tiene las mejores cartas de presenteación.