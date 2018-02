Ourense capital do piragüismo galego

Máis de 500 deportistas participarán no Campionato Galego de Piragüismo que se celebrará no Parque Náutico de Castrelo de Miño o día 24 de febreiro, a partir das 10,00 horas. A presentación deste gran evento deportivo tivo lugar no Pazo Provincial, acto no que participou o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández; o alcalde e a concelleira de Deportes de Castrelo de Miño, Xurxo Rodríguez; o presidente do Club Fluvial Avión, Pedro Andrés García; e o presidente e o delegado provincial da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea e José Manuel Fernández, respectivamente.

A Deputación de Ourense colabora con esta proba que ¨pon en valor o noso territorio dando a coñecer as potencialidades turísticas da nosa provincia¨, salientou Rosendo Fernández, que destacou ¨a idoneidade das nosas augas e das infraestruturas deportivas que ofrece o CERLAC, do que forma parte o Concello de Castrelo de Miño, un lugar de referencia a nivel nacional e internacional, que escollen numerosas seleccións e equipos para realizar os seus períodos de asdestramento¨.

Pola súa parte, o alcalde de Castrelo de MIño explicou que este ano ¨iniciamos de novo a colooración coa Federación Galega de Piragüismo para traer novas modalidades deportivas ao encoro de Castrelo e ao seu parque náutico¨, e agradeceu á Deputación de Ourense que continué a colaborar ´no desenvolvemento desde gran circuíto de probas náuticas e deportivas, que é un centro de referencia na provincia de Ourense¨.