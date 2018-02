Scooby renuncia a la recogida de animales abandonados en la provincia

La sociedad protectora Scooby abandona la recogida de animales en la provincia desbordado por el gran número de camadas abandonadas y por lo escaso del contrato económico que no cubre ni los desplazamientos. Mantendrán la protectora de la capital, al ser los únicos que han concurrido a la renovación del contrato por lo que les será adjudicado por un procedimiento negociado sin publicidad.

Los responsables de Scooby no pueden más, absolutamente desbordados por los abandonos de camadas en meses que no son los normales, están ahora mismo en el límite de su capacidad con 110 animales en sus instalaciones y lo que es peor, no encuentran ya familias para adoptar tantos perros como se están abandonando. La situación se complica en la provincia y por ello han decidido no renovar la contrato para la recogida ya que están superados y, además, las condiciones económicas son en sus propias palabras ridículas.

Scooby, con buenos contactos en paísess europeos, están dando salida a muchos de los animales en Holanda con familias adoptantes. Renovarán con el Ayuntamiento de Palencia pero van a exigir que se hagan campañas de esterilización tanto de perros como de gatos para frenar el abandono. Piden un registro de ADN que permita identificar la procedencia de esos animales y así poder adoptar medidas legales, algo que, a juicio de Fermín Pérez, máximo responsable de Scooby, no se hace porque las administraciones públicas no quieren y prefieren vivir en lo que denomina "simulacro de bienestar animal".