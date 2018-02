El PSOE alerta de los trámites legales pendientes para la recepción del Pabellón de Deportes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha demandado al Equipo de Gobierno información relativa a los plazos posibles de recepción de la obra del Pabellón Municipal de Deportes. La portavoz del PSOE en el consistorio, Miriam Andrés, ha alertado en el transcurso de la Junta de Gobierno de la necesidad de contar con la recepción obligatoria de la obra para que la instalación pueda abrirse al público, cuestión que hasta ahora parece haber sido ignorada.

Según se apunta desde el PSOE, esta recepción preceptiva necesita el informe de la empresa contratista y el posterior informe técnico municipal referido a la constatación de que la actuación desarrollada en el Polideportivo se ajusta al proyecto inicial ofertado por la empresa. Incluso se hace necesario, por último, el informe de la Intervención Municipal.

Miriam Andrés considera que esta recepción no va a poder desarrollarse en una semana, por lo que ha calificado de injusto que el Equipo de Gobierno “haya puesto la pelota en el tejado” del “Chocolates Trapa” a la hora de tomar la decisión de jugar o no el día 23, fecha que -con total seguridad- no habrán sido tramitados todos los informes técnicos requeridos.

Los socialistas han pedido, finalmente, que el Equipo de Gobierno deje de dar fechas al azar y se dedique a posibilitar que el fin de la obra se ajuste al proyecto y a supervisar que las prisas de las últimas semanas no impliquen un mal acabado de las obras, sobre todo teniendo en cuenta el elevado precio que ha supuesto para todos los palentinos.