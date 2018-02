Asociación Clara Campoamor: "La Subdelegación del Gobierno ya no informa sobre los abusos a menores"

La Audiencia de Palencia acoge esta semana el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor cuando él contaba con 34 años y la niña con 15, una situación que por desgracia no es nueva pero contra la que es difícil luchar. La Asociación Clara Campoamor destaca que el cambio en la ley el pasado 2015 que aumentaba la edad de las menores de los 13 a los 16 años ha provocado un aumento de casos de abusos sexuales, sin embargo ahora les es muy difícil cuantificar los casos porque las Subdelegaciones del Gobierno, al contrario que hacían en el pasado, no están informando de estos casos lo que hace que en numerosas ocasiones no puedan personarse en las causas.

Desde la Asociación alertan de un nuevo problema con el que se están encontrando, y es que en muchos casos de abusos sexuales a menores la sociedad está tendiendo a culpabilizar a la víctima en lugar de al abusador. Casos mediáticos como el de los jugadores de la Arandina han provocado que la víctima haya tenido que renunciar a su vida normal por la presión social. Recuerdan que hablamos de una menor y que, al igual que existe la presunción de inocencia también existe la presunción de la veracidad de la denuncia.