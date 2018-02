El PSOE solicita un Plan de Asfaltado para distintas calles de Cuéllar

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cuéllar, reivindica su propuesta realizada en el pleno del mes de enero, en cuanto a la realización de un plan extraordinario de asfaltado cuando se conozca la liquidación del presupuesto del año 2017. Desde el PSOE confían en que el resultado presupuestario, permita primeramente ejecutar las calles Rufino Benito, Benito Llorente y Moisés Magdaleno en el barrio de San Gil, ya que estas pese a ser anunciada su remodelación por parte del equipo de gobierno, quedaron inicialmente fuera del presupuesto del 2018.

Los socialistas esperan además que a través de subvención por parte de la Diputación Provincial, o con recursos propios pueda elaborarse un plan extraordinario de asfaltado para vías tan transitadas y en un deficiente estado de conservación como las calles Segovia, Trinidad o Puerto Rico, entre muchas otras sobre las que es necesario ir actuando estableciendo prioridades.

Así mismo el grupo socialista pide que se adecente el aparcamiento habilitado en las inmediaciones del Centro de Salud. Los socialistas consideran que debe hacerse una actuación urgente en este aparcamiento ya que supone un verdadero peligro el transitar por el mismo tanto para vehículos como peatones. "Los vecinos de Cuéllar y su comarca que utilizan este aparcamiento cuando acuden al centro médico tienen que sortear baches, charcos, etc con el consiguiente peligro de accidentarse" inciden desde el PSOE

Por otra parte, el portavoz socialista Carlos Fraile también recuerda que las 24 viviendas de niñas huérfanas precisan de una importante intervención antes de ser puestas a la venta. "Desde el PSOE no entendemos como durante dos años se han realizado modificaciones de presupuesto al inicio del ejercicio para acometer la rehabilitación y no se ha ejecutado ni un solo céntimo de ellas", comenta. Los socialistas consideran que la actuación del equipo de gobierno empieza a rozar la desidia porque es incomprensible que restando año y medio de legislatura aún no se hayan arreglado los desperfectos en las viviendas, lo que está dilatando aún más su venta pese a la evidente recuperación del mercado inmobiliario.