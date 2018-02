Suben más de un 19 por ciento los delitos en Internet

Los delitos en Internet subieron un 19,29 por ciento en 2017, según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Andalucía. Se han registrado 2.518 delitos más que en el año anterior. Los delitos sexuales y las amenazas y coacciones suponen una quinta parte del total, y las tecno adicciones y el ciberacoso se sitúan entre los primeros problemas que afectan a los menores, según esos datos.

Bajo el lema 'Controla tu red', la Policía Nacional y la Fundación Mapfre, han puesto en marcha una campaña en los centros educativos para fomentar entre los jóvenes un uso responsable de Internet. La iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración sobre 'Ciberseguridad Escolar y Prevención del Acoso Escolar' firmado en 2016 entre la Dirección General de la Policía y la Fundación Mapfre.

El material didáctico elaborado para esta campaña incluye trípticos que se van a distribuir entre los alumnos de tercero y cuarto de Primaria y documentos adaptados para estudiantes de quinto y sexto. Contiene consejos "directos y muy claros", como 'Accede a información adecuada para tu edad', 'Piensa antes de hacer clic', 'Usa contraseñas seguras, secretas y complicadas', 'Protege tu identidad', 'Configura la privacidad de tus redes sociales' y 'Comprueba y verifica la información'.

También se anima en estos trípticos a denunciar el ciberacoso, a no dejar "que el móvil controle tu vida", así como se pide a los alumnos que no compartan "imágenes o vídeos comprometidos", y que no se fíen de desconocidos", además de que se les recuerda que "no todo está en la red", como ha puesto de manifiesto el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

Los trípticos concluyen con la "regla de oro" de "No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti", según ha explicado el delegado del Gobierno, que ha detallado que también se han elaborado, en el marco de esta campaña, unas guías didácticas dirigidas al profesorado con una información "mucho más amplia", además de carteles con consejos para ponerlos en los centros educativos y que así estén "visibles para todos los alumnos".

El material incluye también "nanoventosas" para que los menores puedan tapar las 'webcams', según ha valorado Sanz, que ha explicado que esta iniciativa se enmarca en el Plan Director de Convivencia y Seguridad Escolar, que Policía Nacional y Guardia Civil desarrollan por centros educativos de toda Andalucía, según ha recordado.

Por su parte, el director del área de Salud de la Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, ha agradecido a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional que hayan confiado en su entidad para el desarrollo de estos materiales, y ha destacado el "compromiso" de la fundación "con el bienestar de los ciudadanos en el mundo", dedicando una "parte importante" de sus esfuerzos a la juventud.