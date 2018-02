Terroristes culturals

Hi ha una cosa encara pitjor que la incultura, la falta de respecte a la cultura. Allò que està fent el PP (amb Ciudadanos com el mico dels platets) amb el valencià sí té nom: terrorisme cultural. La llengua pròpia és el fonament principal de la nostra cultura. Ni podem, ni molt menys deguem, reduir-la a fires i festes donant més espai del que ja té el castellà i amb eixa màxima que tot allò que ve de fora és millor (anglés, xinés, alemany...). I això encara és més greu quan eixa croada busca, bàsicament, tapar vergonyes judicials. Tots tenim dret de conéixer i ser atesos en la nostra llengua. Això no exclou el castellà ni el valencià. Cal soles normalitat. I a aquells que veuen imposició en mesures per tal de no perdre una llengua minoritzada els diré també que és curiós que vegen la palla del nacionalisme d'altres i no vegen la biga del seu nacionalisme espanyolista propi.