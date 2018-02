El requisito lingüístico se implantará “poco a poco”

Poco a poco. Así se va a ir introduciendo el requisito lingüístico en la Comunitat. Lo ha dicho este viernes la vicepresidenta Mónica Oltra, a raíz de la proposición no de ley presentada por los populares esta semana, y que pide que el conocimiento del valenciano no sea un requisito, sino un mérito. En la nueva ley de función pública que prepara el Consell sí que se contempla esta exigencia, y el gobierno valenciano no está dispuesto a dar marcha atrás a pesar de las muchas reticencias que ha encontrado por el camino.

Aunque, eso sí, esta ley no afectará a todos los funcionarios y empleados, solo a parte de ellos, al menos de momento. El camino va a ser más lento de lo que el Consell desearía, pero el objetivo es que en todos los ámbitos el valenciano acabe siendo un requisito.

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, opina que el PP debería cambiar el foco, porque en la Comunitat hay dos lenguas oficiales. Según señala el derecho es de los ciudadanos, que tienen derecho a ser atendidos en la lengua que elijan, mientras que el funcionario que les atienda tiene la obligación de hacerlo en esa lengua. Oltra afirma que para ocupar un puesto se ha de saber, igual, dice, que para aprobar un examen hay que saberse la materia.

Oltra afirma que el requisito lingüístico ha de ir implantándose poco a poco, y que no puede implantarse de la noche a la mañana. Pero la filosofía del Consell, en último término, es atender el derecho de los ciudadanos.