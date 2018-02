De Agres a China, pasando por Sri Lanka

Hay programas que nos salen muy caseros, muy de ir por casa, sin grandes sobresaltos, como el de la semana pasada, y hay otros en los que a uno le sale un poco más la vena aventurera y dice, por qué no. ¿Por qué no voy a hacer ese gran viaje que siempre he deseado, ahora, en este momento, este año?

Agres / Visita Agres

En esta ocasión daremos varios saltos por el mundo. Comenzamos con Antonio Martín que nos recomienda visitar Agres, situada al norte de la provincia de Alicante, es una localidad enclavada en el Parque Natural de la Serra de Mariola.

Foto de archivo de Sri Lanka / Cadena SER

Fernando Sánchez Heredero, de Librería Patagonía y Viajes Azul Marino y Alejandro Noguera, director del Museo L'Iber nos proponen dos viajes interesantísimos a Sri Lanka, una isla maravillosa en el Índico y a la región de Henán de China.

Nuestra propuesta de "Pequeño Templo de Buen Comer" pasa por Requena, Utiel, Siete Aguas y Chera, para visitar las Jornadas de Platos de Cuchara que se celebran hasta el 4 de marzo.

No faltarán los consejos para encontrar chollos en Internet para viajar por el mundo. Correremos con Ana Durán por el Rincón de Ademuz y bailaremos como cada semana con la música que nos propone Elena Morales.